民進黨新北市長參選人林佳龍向新北市長侯友宜喊話每周至少辦一場公共政策、競選政見的辯論會，新北市長侯友宜表示，歡迎真正好好了解新北這幾年不斷成長茁壯，時機到了，該辯論就辯論。

林佳龍昨日指出，自己對大台北首都圈政見都已經準備好，希望到選舉投票日前，一周至少能提出一道「主菜」雙方辯論。

侯友宜今天表示，歡迎真正好好去了解新北，就能知道新北這幾年不斷成長茁壯，讓世界看到，新北更期待、更深耕、更了解整個新北市發展， 時機到「該辯論就做辯論」