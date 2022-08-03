報復美國眾院議長裴洛西訪台，大陸商務部今再出一招，暫停天然砂對台灣出口。對此經濟部回應，近2年國外天然砂進口佔國內使用量不到1％，因此大陸暫停進口對我無影響。假若短期內營建砂石有缺口，因這幾年疏河川濬深挖砂石有超標，量體也足夠滿足國內需求。

經濟部表示，國外砂石進口量本就不多，有的也多是攪拌混和砂石，天然砂很少，因此大陸暫停進口無影響。

至於短期如果有營建砂石缺口，經濟部表示，這幾年河川疏濬砂石深挖有超標，量體足夠挪移來補缺口，足以滿足需求。