陳男罹患男性女乳症，即使減重胸前依舊相當明顯。（光田醫院提供）

陳男術後半年胸部明顯縮小。（光田醫院提供）

台北陳男從小身材圓潤，但從國中開始發現乳暈變大、乳頭突出，被同儕取「奶哥」綽號！他自卑長期駝背不敢抬頭挺胸，連夏天外套也不離身。27歲體重近百公斤的他決心改變，經努力一年甩肉25公斤後，卻發現胸前2座聖母峰仍沒有「消風」；經求助光田醫院整形外科主任吳文宏，診斷罹患「男性女乳症」，經顯微抽脂及乳暈下緣微切口乳腺切除手術後，終於敢大方展現自信與身材。

吳文宏說，陳男身高有180公分，減重後體重75公斤，身材非常標準，卻唯獨因罹患女乳症，胸前明顯凸兩塊有損「英雄」氣概，讓他感到自卑。「男性女乳症」是指男性的乳房腺體組織增大，主要是因雌激素和雄性素（睾固酮）間荷爾蒙失衡，刺激男性乳房腫脹如女性般，大多數都是因飲食習慣及肥胖因素造成。

吳文宏指出， 除此之外，腎上腺疾病、腎臟病、肝臟疾病、甲狀腺疾病、男性乳癌、酗酒者，或是焦慮症、憂鬱症、抗生素等多種藥物，都可能引發男性女乳症。大都為良性組織，極少有惡性病變，若懷疑有硬塊可做超音波、乳房攝影、病理化驗檢查。

吳文宏表示，男性女乳症患者大多會因自卑而影響社交生活，像是不敢在他人面前脫衣，他就曾遇過一名游泳健將，因罹患女乳症後不敢去游泳，尋求手術治療。但早期手術方法常因術後傷口大、恢復期長、疤痕明顯且不理想，而令人卻步。

吳文宏採用「複合式綜合法」，由乳暈下緣微切口1-2公分，用顯微抽脂抽掉50％脂肪，再以乳腺切除術切除50％乳腺，並以顯微縫合不留下可見疤痕。陳男術後半年追蹤已成為完美身材恢復自信，也培養運動的興趣，過著陽光男孩的健美生活。

吳文宏強調，男性女乳症並不會影響健康，但若對自己外觀嚴重在意，可考慮接受手術治療傷口7天拆線，恢復期約１週左右。乳腺經切除後一般不會再增生，除非受到外來賀爾蒙藥物刺激才可能會發生。