「110學年度1919陪讀計畫將資助2500名弱勢家庭兒少。（基督教救助協會提供／林良齊台北傳真）

受到新冠疫情等因素影響，5月失業率達3.68％，6月消費者物價指數年增率也飆高到3.59％。基督教救助協會1919陪讀計畫的受助兒少都來自弱勢家庭，許多家長因打工機會減少，生活因而更加艱難。

據《1919陪讀計畫110學年上學期成果報告》指出，在所資助的2296位兒少中，37％為單親家庭，44％需倚賴政府或社福單位的經濟補助。全體孩子中，558位孩子家庭有特殊狀況，其中21％的家長以打零工為生，17％為身心障礙。

如今年已經小六的阿林(化名)。媽媽生下他後就不見了，12年來他只在9歲時看過媽媽一次。爸爸吸毒，經常進出監獄。阿公無力照顧，還好姑婆收養了他。姑婆有腎臟病、高血壓、糖尿病，腳也不良於行，平時就靠做按件計酬的家庭代工維生。她還要照顧一個智能不足的41歲兒子。

受到疫情衝擊，他們的生活更艱難了。6月初，阿林與阿伯先後確診，業主因擔心代工品傳染病毒而暫停供貨2週。姑婆與阿伯只好臨時去當掃馬路的派遣工，加上1919食物銀行提供食物包，才勉強撐過這段沒工可代的日子。

「110學年度1919陪讀計畫將資助2500名弱勢家庭兒少，年度經費為6000萬元。然而到今年到6月底止，募款收入僅達年度目標1／3；捐款可洽基督教救助協會官網。