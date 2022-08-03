美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）（中）3日一早前往立法院參訪，副院長蔡其昌（右）與各黨團領導人，大家一起站在露臺揮手向媒體致意。（劉宗龍攝）

美國眾議院議長裴洛西今上午抵達立法院拜會，由副院長蔡其昌率4大黨團總召接待，蔡其昌致詞時提到，裴洛西是美國政壇捍衛人權的燈塔，有裴洛西的地方，民主自由人權就不會孤單，而這次裴洛西無畏無懼率團訪台，是對民主自由價值最大力捍衛跟鞏固，裴洛西是台灣摯友，台灣也是美國可靠、可信賴的盟友。

裴洛西一早9時與訪團成員抵達立法院，由於立法院長游錫堃確診，由立法院副院長蔡其昌率4黨團幹部接待，改由副院長蔡其昌接待，民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召曾銘宗、民眾黨團總召邱臣遠，以及時代力量黨團總召邱顯智也出席。

蔡其昌致詞時首先代表游錫堃致歉，蔡說，由於游返台確診還在隔離中，不能出來見面，因此由他代表接見，雖然由不在現場，但心一定與大家同在，與民主自由同在。

蔡其昌表示，半個世紀前，美國艾伯特眾議長曾經來到立法院演說，時隔四分之一個世紀之後，美國金瑞契眾議長造訪台灣。而今天再一次有幸迎來美國眾議長前來訪問，感謝美國國會用具體行動展現對台灣堅若磐石支持。

他指出，裴洛西議長是美國政壇捍衛人權的燈塔，全世界嚮往民主自由的人都記得，1991年在北京天安門聲援中國民主運動人士，無懼中國驅逐出境，展現崇高的道德勇氣；2017年在美國國會接見香港反送中的民運人士，大力推動《香港人權與自由法》；2019年，當眾議院壓倒性通過法案時，她說美國與香港同在，振奮全世界無數人們，有裴洛西的地方，民主自由人權就不會孤單。

蔡其昌指出，裴洛西主張打擊暴行追究惡者責任，總是大力援助被極權壓迫族群，是全球最支持人權的國會議長；自己是立法院聯合國永續發展目標策進會會長，而裴洛西也長期關注氣候變遷議題，設立氣候危機特別委員會，推動因應氣候危機計畫，希望台美國會能夠在氣候議題有所交流。

蔡其昌說，去年立法院主辦開放國會論壇中，裴洛西致函表示，美國會繼續與台灣同在，且堅定不移，維護自由、安全跟人權，也主導眾議院通過多項友台法案，像是今年通過2022美國競爭法案，為正名進行協商，代表立法院崇高的謝意。

他認為，回顧過去，1987年時裴洛西命運因為民主這條線和台灣交織在一起，35年前台灣政府終於解除戒嚴，1992後起經歷國會全面改選、1996年民選總統、2016年三度政黨輪替等，台灣成為全世界眼中的民主燈塔，這次裴洛西無畏無懼率團訪台，是對民主自由價值最大力捍衛跟鞏固。

蔡其昌強調，裴洛西是台灣摯友，台灣也是美國可靠、可信賴的盟友，台灣會堅定立場，和美國及全球同盟夥伴，一起挺身堅決捍衛民主、自由、人權，守護得來不易的民主自由生活方式。