新冠疫情之外，據疾管署統計，今年已有15例境外移入登革熱，超過去年整年累積病例。由於近來連日大雨，也令人擔心引發登革熱大流行。除了儘速清理環境積水容器外，食藥署也提醒民眾防蚊液的正確使用方式，包括噴灑的距離、需避免的區域、順序等。

防範登革熱病毒流行，除了應在大雨後及時清理環境積水容器，避免病媒蚊生滋生外，皮膚裸露處使用食藥署核可的防蚊液。食藥署表示，防蚊液的使用方式要注意下述事項。

1. 距離皮膚或衣物10～15公分，緩慢噴灑。

2. 使用於臉部時，請先噴於手掌再塗於臉部，並避開眼、口周圍，若有傷口、過敏或曬傷的皮膚，請不要使用。

3. 夏天防蚊液與防曬產品一起使用時，應先使用防曬產品，間隔5～10分鐘，再使用防蚊液，以免皮膚過敏不適。

4. 食藥署並提醒家長，用於孩童時，應由成人噴於手掌再塗抹孩童，但未滿6個月的嬰兒則勿使用。

5. 若誤觸眼睛，應立即以清水沖洗10～15分鐘，有皮膚不良反應或不適症狀，請立即停用，並諮詢醫師或藥師。

食藥署表示，目前防蚊液多含DEET成分防蚊產品，可用於驅蚊、蝨、蚤等，濃度在12-50%間。至於如何選購防蚊液，藥師廖偉呈表示，首重「含DEET的濃度」，一般成人所使用的濃度不宜超過50％，兒童使用濃度在15％以下，若在戶外只待1、2小時，可選DEET 12%以下的產品；待2到4小時，濃度需12%以上；待5到8小時，濃度應20%以上。此外，每1、2小時或有流汗時，最好要再補用防蚊液。