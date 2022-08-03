美國眾議院議長裴洛西昨(2日)晚間抵達台灣，引來國際媒體與台灣民眾關注，知名主持人陳文茜則在臉書透露，有朋友相當緊張是否會發生戰事？便問陳文茜意見該不該提前儲糧超前部屬做準備？她則幽默回應：「你這麼神經兮兮的，可能忘了幫妳家的衆狗兒煮飯，你存狗糧啦！」。

陳文茜說，自從裴洛西可能來台消息曝光後，身邊朋友便從上周日起就緊張兮兮，問陳文茜認為裴洛西是否真的會來台？她堅定回應：「會」，至於是否該儲備糧食？陳文茜則反虧對方太神經質，先幫家裡毛小孩儲備狗糧還比較重要。

陳文茜發文。（圖／翻攝自文茜的世界周報 Sisy's World News臉書）

陳文茜說，自己是長期尊敬裴洛西的人，裴洛西過去多次幾項舉動都讓她印象深刻，甚至在她還不是議長的時候，為了捍衛自己深信的民主價值做過多次有力的決定，「對於民主，她沒有兩套標準：一以貫之。」然而裴洛西旋風訪台後是否會造成任何影響或危機？陳文茜認為應該不是這一兩天的事，而是「深遠的」。

對此，陳文茜提出4點建議，其一她認為目前不會正面打仗，「因為那將是毀滅性戰爭」，其二重點該放在未來，「Pelosi訪台之後，（習近平）馬上要參加北戴河會議，及年度黨代表大會。他是否將祕密承諾其第三任期準備趁著台灣防衛能力不足、拜登聲望低下、烏克蘭戰爭未結束前，美國正承受高通膨時，解決台灣問題？」

其三，陳文茜說：「習近平是否會為了中國長期崛起，不和大國（美國）正面衝突的原則，智慧地確保中國繼續和平崛起，將Pelosi訪台只訂調為個人創造歷史聲望的事件？」，最後陳文茜表示，最近台積電董事長劉德音正好接受了CNN的專訪，「台海危機四伏，突顯了台積電在全球供應鏈、尤其美國國防武器中佔比太高，美國人認為依賴台積電將是重大風險。這對於我們台灣的寶：台積電未來發展非常困擾。美國的質疑聲，要求其他半導體聯盟取代，或是台積電遷移更多工廠至美國的聲浪將愈來愈大。」