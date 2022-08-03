男子提告指控，妻子常對他惡言相向，恐嚇要打他並拿刀威脅，且2人自2019年分居至今，他訴請離婚，但妻子不願離婚。台灣高等法院認為，2人14年婚姻共同生活口角爭執不斷，舉目所及，已成路人，而無法達成實質夫妻之婚姻目的，判准離婚。可上訴。

一審士林地方法院駁回聲請、不准離婚請求，但二審高院認為，夫妻之所以謂為夫妻，無非在於藉由婚姻關係，相互扶持，甘苦與共；信諒為基，情愛相隨，如果苟夫妻間因堅持己見，分居兩地，各謀生計，久未共同生活，致感情疏離，互不聞問。

高院指出，舉目所及，已成路人，而無法達成實質夫妻之婚姻目的，如果說該婚姻猶未發生破綻，其夫妻關係仍可維持，據以排斥無過失或過失程度較輕或其程度相當之一方訴請離婚，即悖於夫妻之道，顯與經驗法則有違。

高院表示，該名男子與妻子在2005年結婚後，歷經14年婚姻共同生活，因彼此間口角爭執不斷，經年不為改善，且之後2人又分居，然不具有正常夫妻生活之實質內容，客觀上應已達喪失維持婚姻之程度，構成婚姻破綻難以回復之重大事由，判准離婚。