財政部今日下午將公布5、6月期統一發票千萬特別獎等中獎清冊，據了解，千萬特別獎中獎號碼「46438476」中獎張數13張，而200萬元特獎，中獎號碼「54769852」，中獎張數12張。

7-ELEVEＮ千萬大獎消費皆低於百元 最低僅花30元

統一超商統計有３位消費者獲得千萬大獎，一人在彰化縣社頭鄉舊舍門市購買共30元的熱食自助區商品；一人在台中市大雅區雅興門市購買55元的i珍食折扣鮮食；一人在台中市北屯區中台禾豐門市購買94元的鮮食、飲品。

還有2位獲得2百萬特獎，一人在新北市林口區興都門市購買共255元的飲品；一人在嘉義市西區嘉達門市購買共82元的民生用品、CITY CAFE。

全家幸運消費者 花15元買巧克力中千萬

全家則開出1組特別獎1000萬元，消費者在「全家」直學店購買巧克力捲，僅花費15元就幸運中大獎。

全聯 幸運兒中千萬元僅消費240元

全聯則共開出1張1000萬特別獎與1張200萬特獎，其中1000萬特別獎部分，開出門市為台南安中，消費者花費240元購買漱口水、胡蘿蔔、高纖吐司等商品，就被幸運神眷顧。

200百萬特獎開出門市為花蓮國聯店，幸運得主花費300元購買豬梅花火鍋肉片、雞蛋豆腐、沙拉醬、調味醬等商品。