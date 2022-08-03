終端需求疲弱及大陸封控，天二科技(6834)董事長廖震益表示，今年是比較辛苦的一年，車用產品是少數維持正成長的產品，公司將持續聚焦車用及高階產品，希望今年營收能夠較去年微幅成長。

天二科技自民國77年轉型投入晶片電阻製造，擁有深厚晶片電阻及排阻之研發能力及製造技術，是國內少數同時擁有厚膜、薄膜及金屬板製程技術的製造廠商，雖然公司在晶片電阻領域耕耘已久，但產能規模不及國內其他晶片電阻大廠，不過公司兼具三項產品的開發生產能力，可提供客戶不同的產品組合，且當客戶在產品設計上遇到問題時，公司可及時提供客戶專業、有效的解決方案，也因為全方面的專業服務，讓天二科技成功打入工業控制、電源供應器、消費型電子電源供應器以及車用電子之品牌廠或代工廠之供應鏈，其中車用產品主攻大陸車廠，比亞迪為公司車用產品最大客戶，約佔車用產品的50%。根據拓墣產業研究院指出，在電動車、物聯網趨勢的推波助瀾下，被動元件需求有望看升，2023年將有機會成長至455億美元。

就三大產品來看，天二科技表示，厚膜電阻具高功率、耐硫化且抗突波的產品特性，可廣泛應用於各類電子產品上，對於使用環境的特殊需求，客製化特殊性產品，快速滿足客戶各項使用情境所需；在薄膜電阻方面，因產品輕薄化設計符合市場需求，在激爭激烈的市場中，天二科技以獨創銅導體與合金膜電阻層的氮氣共燒工法，並領先同業採用中型基板生產，可以有效降低製作成本，持續提高公司競爭優勢；而具有超低阻值、高功率、抗突波強特性的金屬板電阻則是與領先同業採用免修阻製程及片狀生產工法，讓產品的生產量可以增加至4倍之多，與競爭對手做出差異化，大幅增加金屬板電阻競爭力。

受到通膨升息及大陸於第2季開始封城停工影響，天二科技今年上半年合併營業收入為6.52億元，年增11.22%，營業毛利為1.78億元，年增5.13%，合併毛利率為27.29%，年減1.58個百分點，營業淨利為8245萬元，年減9.06%，營業淨利率為12.64%，年減2.82個百分點，稅後盈餘為1.04億元，年增29.58%，每股盈餘為1.31元。 廖震益表示，今年是比較辛苦的一年，僅車用產品是少數維持正成長的產品，111年車用電子產品佔比增加7%到8%，較110年成長50%以上，公司期待車用產品佔比可望達20%。

今年上半年厚膜產品佔天二科技營收比重約41.74%，薄膜佔比約25.77%，金屬板約佔31.87%；就終端應用來看，電源裝置佔比約32.45%，車用電子產品佔比約18.25%，工業電子佔比16%，消費電子佔比8%，量測儀器約佔6%，其他約佔19.3%。為因應客戶需求，天二科技持續進行薄膜及金屬板擴產，將薄膜月產能由2億顆增加至2.5億顆，金屬板月產能從3000萬顆拉升至4000萬顆，預計明年薄膜月產能將達3億顆，金屬板月產能可達5000萬顆。