台南市北區賢北街路外停車場太陽光電系統啟用。（洪榮志攝）

台南市北區賢北街路外停車場太陽光電系統，預估年發電量大約49萬度，足夠116戶家庭1年的用電量。（洪榮志攝）

台南市政府推動陽光電城政策，交通局盤點全市上百座公有平面停車場，分3標在33處停車場建置太陽光電發電系統。其中，具指標性的北區賢北街路外停車場太陽光電系統3日啟用，預估年發電量大約49萬度，足夠116戶家庭1年的用電量。市長黃偉哲強調，市府帶頭全力推動再生能源，希望讓台南成為綠能產業的重鎮。

交通局表示，停車場建置太陽光電系統通常簽約20年，因此適合建置的場地，需要面積500平方公尺以上的非國有土地，且日後市府沒有開發計畫，加上也沒有不利發電的環境條件，才符合廠商的投資需求。即便如此，如果附近居民反對，也無法順利設置，至今已有3處停車場因此換場。

交通局指出，該局從2020年起規畫公有平面停車場建置太陽光電發電系統，目前共執行3個標案，合計建置33處停車場，目前已完成22處。其中，今天啟用的賢北街路外停車場太陽光電發電系統，因坐落在住宅區內、里活動中心旁，係第二標17場中的重要指標案場之一。該標總設置容量約7.8MV，預估年發電量約1060萬度，可供2509戶家庭1年的用電量。

黃偉哲認為，中央近年為促進再生能源的發展，積極與地方政府合作，台南因地理環境優異，全年總日照時數高達2500小時，堪稱國內推動太陽光電的最佳城市，期盼民眾與社區能夠共同參與，一起邁向綠能環保城市的願景。