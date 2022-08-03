已婚的林姓女子與軍中呂姓女同事爆出婚外情，林的戴姓丈夫提告指控，呂女與林在外租屋同居，今年初呂與林視訊時，露出其私處及胸部調情，呂女侵害其配偶權須賠償150萬元，台北地方法院認為呂與林逾越普通朋友等一般社交行為，判她須賠償10萬元。可上訴。

戴男主張他與林是配偶關係，但呂卻與林女在外租屋同居，私下以老公、老婆互稱，今年2月20她與林視訊時，露出陰部調情，且傳送數張陰部、胸部照片予林，同年3月15日也傳送陰部照片予林，還與林在外過夜並有親密合影，呂侵害他的配偶權。

呂女說，戴男講的都是真的，但她覺得對方請求的金額太多；她與林好幾次分開，之後都是林女主動聯絡她。

台北地院依戴男提出的對話紀錄、光碟、照片，認定呂與林互動往來，已超過普通友人社交之界線，逾越社會通念所能忍受之限度，呂侵害戴男與林女因婚姻而互負誠實義務之配偶權而達情節重大之程度，判決須賠償慰撫金10萬元。可上訴。