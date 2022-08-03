德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）一邊抨擊俄羅斯侵略烏克蘭，一邊則警告北京，不要升級台海的緊張局勢，並承諾如果台灣受到攻擊，德國將會伸出援手。

據德國《明鏡週刊》（Der Spiegel）8月2日報導，貝爾伯克在紐約聯合國《核武禁擴條約》（NPT）會議中說，「我們不接受違反國際法的行為，一個大鄰國違反國際法攻擊他小鄰居，當然，這也適用於中國。」

貝爾伯克繼續抨擊俄羅斯，自烏俄戰爭爆發以來，俄羅斯期間揚言使用核武，這一個行為挑戰了《核武禁擴條約》50年來取得的一切成就，「該條約不僅僅是一張紙，它體現了人類共存的一些基本價值觀。」

This morning 🇩🇪 Foreign Minister @ABaerbock reminded the states at #NPT2022 #10RevCon how Ukraine gave up on nuclear weapons and was then betrayed by Russia. This critical situation requires redoubling all our efforts to uphold the aims of the NPT. pic.twitter.com/oVcbcBy2P3 — German Mission to UN (New York) 🇺🇳🇩🇪🇪🇺🇺🇦 (@GermanyUN) August 1, 2022

該條約自1970年以來持續具有效力，該條約規定只有美、俄、中，法和英國才能擁有核武，與此同時，約有200個國家加入了，這個條約要求沒有核武器的簽署國放棄取得核武，其他4個所謂的核大國印度、巴基斯坦、以色列和北韓，不是根本沒有加入，要不然就是過去加入過，但現在並沒有退出該條約。

貝爾伯克說，在這個時代，對於核武禁擴散和核威懾的承諾，兩者之間並不矛盾，並強調德國本身並不擁有核武。 不過，實際上德國還是參與了北約核威懾，根據專家估計，多達20枚美國核彈部署在萊因-法耳次邦（Rheinland-Pflaz）的比歇爾（Fliegerhorst Büchel）空軍基地，德國聯邦國防軍（Bundeswehr）的戰鬥機將能夠在緊急情況下使用，

與此同時，俄羅斯也證實，並不想發動核戰爭，俄總統普丁總統在克里姆林宮網站上釋出的問候函中寫信給本次大會與會者：「我們認為核戰爭不可能有贏家，絕不能開始。俄羅斯會履行其作為《核武禁擴條約》創始成員的義務。