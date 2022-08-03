預拌混凝土原料成本包括水泥、灰飛、爐石粉、砂石等「直接材料」，占總成本逼近8成。大陸傳出8月3日起決定暫停天然砂對臺灣地區出口，國內水泥預拌混凝土業者說，暫時沒有影響，營建業者則表示，進口砂運送成本高，本來國內建案就很少使用，也不會有太大的影響。

營建業者指出，進口的砂石由於運費成本太高，基本上建案都不會使用，南部有高屏溪、東部也有木瓜溪的砂石，此次，大陸暫停天然砂對臺灣地區出口的衝擊不會太大。

混凝土業者則指出，目前進口大陸砂石主要是由礦山開採所取得，稱之為「機製砂」，這種砂石質地較為堅硬，天然河床開採的「天然砂」質地較軟。現在還不清楚大陸當局暫停出口到台灣的「天然砂」確切定義，但若大陸擴大限制陸砂來台，還有機會從台灣其他地區來彌補市場上的需求。

國內上市櫃的預拌混凝土業者，台泥、亞泥需要的砂石主要是由台灣東部供應，而國產建材砂石來源較為分散，中南部地區的砂石來源多為台灣本地開採的天然砂，中壢以北的砂石有4成來自台灣東部，1成為北部供應，其餘則為大陸福建所提供。