據財政部初步統計，5、6月期統一發票共開出13張特別獎（新台幣1000萬元）及12張特獎（200萬元）中獎發票，總計25位幸運兒將抱回大額獎金，詳細中獎名單將於下午4時30分揭曉。

每期統一發票開獎後，財政部會先清查，排除空白、作廢、金額不符或購買人為營業人等不符給獎規定發票，再彙整公布當期統一發票中獎清冊。

根據財政部初步統計，今年5、6月期特別獎（1000萬元）中獎發票共開出13張，特獎（200萬元）開出12張，下午將公布完整中獎清冊，揭露大獎獎落何處和消費金額、品項。

截至目前，根據超商、超市自行公布的中獎情形，統一超商、全家、全聯本期共開出5張千萬特別獎、3張200萬特獎；其中一名消費者，在台北市中山區的全家直學店只花費15元購買巧克力捲，就將千萬大獎抱回家。

全聯本期共開出超過23萬個獎項，當中出現1張千萬特別獎與1張200萬特獎。千萬特別獎開出門市為台南安中店，消費者花240元購買漱口水、胡蘿蔔、高纖吐司等商品；200萬特獎開出門市為花蓮國聯店，幸運得主花300元購買豬梅花火鍋肉片、雞蛋豆腐、沙拉醬、調味醬等商品。

全家本期開出1張千萬特別獎，消費者在直學店購買巧克力捲，僅花費15元就幸運中獎。

同時，7-ELEVEN統一超商本期共3名消費者獲得千萬特別獎，2名獲得200萬特獎。千萬特別獎部分，一人在彰化縣社頭鄉舊舍門市購買共30元的熱食自助區商品；一人在台中市大雅區雅興門市購買55元的i珍食折扣鮮食；一人在台中市北屯區中台禾豐門市購買94元的鮮食、飲品。（編輯：趙蔚蘭）1110803