美國眾議院議長裴洛西來台升高兩岸衝突情勢，中共將在台灣周邊辦大規模軍演宣示主權回應。國民黨上午發布新聞稿表示，中共軍演已威脅我國人民安全，嚴厲譴責所有傷害兩岸和平、區域穩定、台灣安全、不利2300萬人生存發展行為。

國民黨表示，這次裴洛西來訪，包括裴洛西、美國總統拜登都說過不代表美國對台政策有任何改變，因此各方都應節制，不要過度詮釋，拉高區域衝突與敵意；台海和平攸關兩岸民眾福祉，更牽動區域安全穩定，需要所有人共同珍惜。

國民黨指出，中華民國作為主權獨立國家，接待外國友人來訪都全權自主；台灣作為民主自由社會，更樂於歡迎任何有共同價值基礎的民主人士；中國大陸當局應妥善思考，立即停止當前傷害台灣民生、兩岸關係及區域和平的冒失舉措。

國民黨提醒中國大陸當局，近期包括貿易限制、軍事演習等過度反應，不僅傷害兩岸民生福祉，更會讓在民進黨執政下持續惡化的兩岸關係難以回頭。

國民黨重申，面對近日地緣風險逐漸升高態勢，會堅定守護台灣人民安全、維護區域和平、台灣利益，支持國軍加強國防力量保衛台灣、中華民國，也對捍衛中華民國領空、領海、領土與人民安全的國軍弟兄姊妹表達「辛苦了，謝謝各位」。