許淑絮曾獲2012總統教育獎，為歷史及電子商務雙碩士學生。她雖是重度腦麻學生，但全勤不缺席的認真求學過程，讓她在畢業典禮講台上分享：「唯有懂得感謝一路相扶持的教授、朋友，讓自己的人生路雖走得巔簸，但卻無怨無悔。」

許淑絮感謝自己的母親，犧牲工作，求學每階段都會陪她一起當全勤學習生，她才能一路堅持至今拿到碩士畢業證書。她也說：夢想每一個人都有，自己的夢想雖小但很難，但她相信沒有人做不到，要看自己願不願意去做。

教育部國教署自2019年起逐步建構總統教育獎歷屆獲獎者生命教育人才庫，邀請歷屆獲獎者成為生命教育講師，目前已有40位獲獎者納入人才庫，並於去年起辦理總統教育獎歷屆獲獎者「生命勇士藝術展暨生命教育專題講座」活動，讓偏遠地區高中以下學校邀請人才庫講師到校進行生命教育。

講師王亭潔自幼被鑑定為中度障礙者，面對生命給予的難關，她從不輕言放棄，除了透過學習鋼琴訓練手眼協調外，在音樂上進修長笛，更透過游泳訓練增強肌耐力，甚至在台灣身障奧運的儲備選手比賽中勝出，其對生命的樂觀進取與努力不懈不但激勵人心，更於2019年獲得「十大青年獎」。

講師陳珞琦因先天重度視障伴隨自閉症，從小還有語言、情緒表達及人際互動的障礙，8歲那年，媽媽透過音樂引導她，生活中各項事物都以「音樂」作為媒介，她也參加校內各音樂社團，因而接觸各式的音樂表演，2014年獲得勝利盃全國鋼琴音樂大賽第三名，因跨越障礙的傑出音樂才藝表現，2015年獲得總統教育獎肯定。

教育部表示，藉由2022總統教育獎歷屆獲獎者生命教育專題講座暨展演活動，讓學生參與獲獎者的生命歷程，未來推動成熟後，甚至能形成一有影響力的社群團體，讓生命教育從校園生活中落實，更進而推廣至家庭與社會。