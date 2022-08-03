台灣大哥大攜手台智雲、英特爾(Intel)及華碩，於今（3）日共同宣布啟動「5G AI Ready Platform系统暨共創實驗室」，這是全台第一個高度雲網整合5G企業專網。華碩營運長、台智雲董事長謝明傑希望，將此5G AI 平台打造成台灣另一座護國神山。

謝明傑形容，這是5G AI算力超級火箭，台灣寫程式能力非常強，加上5G AI超級算力成就AIoT最後一哩路，協助生態系夥伴布局商機。

在台灣大5G専網環境下，整合AIHPC 高速運算雲端服務及邊緣運算，提供多項智慧城市AI影像辨識、智慧製造及遊戲娛樂等高效能商用解決方案，為數位創新轉型商機推展提供助力。

台智雲5G AI Ready Platform結合英特爾的oneAPI、台智雲的OneAI、以及台灣大哥大的5G 寬頻高速網路，在IoT、0-RAN、AI／HPC等各種關鍵技術與服務方面，透過英特爾各種不同的硬體，來加速與最佳化異質工作負載，進一步協助打造台智雲和華碩所推出的5G AI共創實驗室。

今日展示運用智慧城市AI影像辨識人流、車流、口罩配戴等，可協助政府管理交通·災防等需求。