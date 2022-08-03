中共解放軍及相關單位陸續發布通告，最近幾天將在台灣海峽和台灣周邊海域實施實彈演習，相關的示意圖上，台灣看似被這些演習區域四面包抄，引發許多民眾擔憂，台灣是否將被共軍封鎖？中華戰略學會研究員張競表示，「台灣將被封鎖3天」的說法言過其實，事實上，台灣各港口的對外仍然暢通。

張競表示，解放軍在台灣北部外海的2個演習區，中間留有一條通路給基隆港進出；東港的航路暢通；從大陸到高雄港的航路是通的，或是從屏東沿海切入；蘇澳港外海也是通的，何來封鎖可言？至於航空是否可以飛越，則要視民航單位發布的飛安通報而定。

據了解，華航與長榮兩家航空公司的大陸航線一切正常，不受影響。立榮航空今天（3日）松山往返廈門的B7511／B7512正常飛行，沒有取消；明天（4日）長榮航空桃園往返上海浦東的BR712／BR711也正常。華航的兩岸航線，航班也一切正常，目前尚無取消通知。