針對美眾議院院長裴洛西訪台，解放軍於2日晚在台海劃設六大演習區一事，大陸軍事專家、中國政策科學研究會高級研究員王雲飛今天（3日）受訪時表示，這次演習，雖然時間只有三天，但卻是劃時代、空前的，意義遠超1996年台海危機時的演習。開啓了大陸反台獨軍事行動的新局面。

王雲飛強調，這些演習一旦展開，就「回不去了」，代表未來解放軍在台海的演習區域都會常態化地靠近台灣，讓台灣往後不會再有「海峽中線」的錯覺概念。因為裴洛西訪台，導致極大地推動了大陸武統台灣的進程。

王雲飛說，這次演習的特別在於，一是距離台灣近，6個演習區都非常靠近台灣。尤其在高雄、基隆方向，兩城市甚至可以看見實彈演習的火光，聽見彈藥爆炸的響聲。

二是演習區環繞台灣，不但形成了對台灣的實際禁航、禁飛之勢，也幾乎幾乎構成了對台灣的全方位火力打擊、全面封鎖和立體登陸之勢。

三是實彈射擊範圍廣，不是海軍單一軍種的演習，而是解放軍多軍兵種的聯合演習，實彈種類會涵蓋各軍兵種的主要常規彈藥，籠罩台灣。

四是實際上這就是是武力統一的預演，當演習轉為實戰，就是徹底解決台灣問題的一次決戰性行動。