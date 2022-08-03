全球大型股漲勢領先幅度在過去5年愈來愈明顯！近期美國財報週顯示企業獲利受到經濟放緩影響，但指標企業如微軟(Microsoft)對2023年財測樂觀、Google母公司Alphabet主要搜尋廣告業務表現仍佳，大型龍頭股跌深加碼買點浮現。

元大投信指出，今年在疫情、戰爭、升息挑戰下，有些企業可能受不了衝擊而難逃市場淘汰命運，但大型龍頭企業雖短暫出現財報數字不佳，卻有充足資源度過景氣寒冬，並在之後更進一步茁壯。回顧過去5年、10年和15年，全球大型股股價表現均勝過全球中小型股，展現龍頭企業長期投資魅力。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊分析，龍頭企業之所以可以歷久不衰，正是因為擁有強大護城河，也就是擁有其他競爭者難以模仿與超越的優勢。首先是企業具有獨家技術或高進入門檻，這尤其在科技業最常見，像是台積電持續在先進製程保持領先，積極累積專利數，對手難以望其項背。其次是客戶的高忠誠度，知名的例子像蘋果(Apple)從Mac電腦到iPhone手機、iPad平板，總是引領潮流，「果粉」一律買單，其他品牌性能再好也被視為「二線」；第三是擁有品牌規模經濟效應，像雀巢(Nestle)建立龐大的食品王國，旗下有逾2000個品牌，產品行銷遍布全球187個國家，大品牌享規模經濟帶來的成本效益遠勝小型企業，而且賺的是全球財富，較不受單一國家影響。

全球大型股漲勢領先幅度在過去5年愈來愈明顯，因為在新經濟時代的網絡效應下，產品價值因而更快散播，使用人數快速提升，使得企業成長邁向M型化趨勢，全球優質龍頭企業強者恆強，也因此優質龍頭企業的股、債往往是投資人優先關注標的。

有鑑於上述趨勢，元大全球優質龍頭平衡基金主打「存好股、選好債」，擁抱一籃子的全球優質龍頭企業股、債標的，不投資垃圾債，以擁有豐富環球投資經驗的專業團隊打造一個能參與景氣成長，並抵禦景氣波動衝擊的投資組合。因應投資海外市場，基金設有新台幣、美元級別，方便投資人依需求自行選擇。