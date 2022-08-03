晶圓代工廠茂矽(2342)2022年第二季財報績優，上半年稅後淨利、每股盈餘分創近12年、近26年同期高點。茂矽將於明（4）日除息0.5元，今（3）日在績優題材激勵下放量飆漲9.7％至39.6元，創6月底以來逾1個月高點，早盤維持逾5.5％漲幅，表現優於大盤。

茂矽第二季合併營收5.74億元，季增9.54％、年增達20.21％，創近10年高點，毛利率、營益率「雙升」至29.57％、17.9％，分創同期新高及次高，歸屬母公司稅後淨利1.68億元，季增達26.46％、年增達6.09倍，每股盈餘（EPS）1.08元，雙創近7季高點。

累計茂矽上半年合併營收10.99億元、年增達23.66％，毛利率28.76％、營益率16.69％，雙創近26年同期高點。配合業外顯著轉盈挹注下，歸屬母公司稅後淨利3.01億元、年增達3.48倍，創近12年同期高點，每股盈餘1.93元，則創近26年同期高點。

茂矽受惠車用二極體及金氧半場效電晶體（MOSFET）需求暢旺，國際IDM廠擴大釋單，在稼動率持續滿載及漲價效益顯現下，今年以來營運動能暢旺，第二季成長動能增溫。公司先前表示，目前整體訂單需求維持暢旺，第三季產能維持滿載。

茂矽指出，車用二極體及金氧半場效電晶體（MOSFET）為今年成長主動能，看好今年相關營收貢獻可望較去年的11～12％一舉突破20％。絕緣閘雙極電晶體（IGBT）目前營收貢獻約3％，近期因中國大陸太陽能逆變器需求大增而面臨缺貨，預期下半年售價可望調漲。