台灣今年上半年出現缺工潮，企業刊登家數增加，104人力銀行站上職缺創下新高，帶動一零四(3130)第二季及上半年的獲利，總計第二季本業獲利再創單季新高，稅後淨利創史上次高，每股盈餘達到4.02元。累計上半年每股盈餘由去年同期的5.80元上升為7.72元。

今年6月104人力銀行站上工作數達到99萬個，7月更突破百萬，達到101.4萬個，持續創下新高，尤其電子、軟體及半導體出現人才慌。而企業需求恐急，一零四旗下104人力銀行營收跟著攀高，挹注一零四的營運表現。

總計一零四第二季營收為5.52億元，年成長20.86％，營業利益1.56億元，年增44.36％，繼今年第一季後，本業獲利再創新高，本期淨利1.33億元，年增51.58％，每股盈餘從去年同期的2.66元上升為4.02元。

累計上半年營收為10.73億元，年成長19.85％；營業淨利3億元，年成長43.14％，本期淨利2.56億元，年成長33.56％，每股盈餘7.72元。

截至6月底，合併資產負債表上現金(含約當現金)達28.01億元。