中美洲銀行總裁摩西來臺進行金融機構、國內研究單位及綠能科技廠參訪。有鑑於財團法人資訊工業策進會（資策會）對外國際合作經驗豐富，且能與國內資通訊科技廠商連結，因此，CABEI總裁摩西2日至資策會了解臺灣共享運具及電動巴士解決方案，未來資策會將提供中美洲所需創新技術相關諮詢服務，促進中美洲智慧科技交流。

中美洲銀行為中美洲區域重要的國際經濟組織，總部位於宏都拉斯首都德古西加巴，成立目的在提供融資及技術協助以促進中美洲地區發展。而我國於1992年以區域外會員國身分加入CABEI後，一向積極參與CABEI運作，並於近年挹注發展基金，希望共同促進與我國當地邦交國貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯等中美洲區域的經濟整合及經濟社會的平衡發展。

CABEI總裁摩西率隊來臺，主要是感謝臺灣政府多年來對中美洲銀行的協助，並參加臺灣辦事處成立一週年慶祝活動，其次是透過金融機構、國內研究單位及綠能、電動車等相關廠商交流，有助於掌握國外智慧交通發展。因此，因應中美洲銀行需求，資策會於參訪期間，邀請威摩科技股份有限公司（WeMo Scooter）及勤崴國際科技股份有限公司（KINGWAYTEK TECHNOLOGY）分享共享運具及電動巴士解決方案，將臺灣優秀的智慧交通成果推向國際。

資策會副執行長蕭博仁表示，資策會在國際性開發銀行擁有豐富合作經驗，其中包括與亞洲開發銀行和歐洲復興開發銀行。未來將持續發展符合產業需求的解決方案與應用服務，促進政府與產業的數位轉型，也持續積極將臺灣技術輸出國際，強化我國於全球市場的競爭力。