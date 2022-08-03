全球網路資安領導廠商趨勢科技宣布獲得最新Amazon Web Services（AWS）安全能力 （Security Competency）認證。此項頭銜證明了趨勢科技在 AWS 合作夥伴網路（APN） 的重要地位，並肯定該公司與AWS共同維持客戶雲端安全的貢獻。

Trend Micro Cloud One可於AWS Marketplace上輕鬆選購，該平台為數位目錄，包含來自第三方軟體廠商的上千種解決方案，方便客戶探索、測試、採購與部署專為AWS設計的軟體。

Cloudnexa執行長MJ DiBerardino表示，每天都有新的AWS服務推出。在Cloudnexa、趨勢科技與AWS攜手合作下，有新的AWS服務上架時，趨勢科技早已有相應規劃。趨勢科技不只認同我們的概念，也願意與我們合作，滿足客戶的需求，例如開發用量為主的授權模型，顯示他們跟我們一樣具有遠見和前瞻思維。

AWS安全能力合作夥伴為AWS精心篩選的優質雲端服務廠商，能為雲端採用的各階段提供附加價值。每個合作夥伴皆有先進的專業技術、為客戶建構安全環境的成功實績，從初期移轉到日常管理都能提供完善防護。

為了確保合作夥伴計劃持續為客戶創造最大價值，AWS近期更新了特定內容，並新增安全類別與要求，包含推出六個安全能力類別，滿足不同的客戶使用案例；針對既有合作夥伴實施嚴謹的重新認證與驗證機制。