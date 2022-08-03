專業連接器廠矽瑪（3511）第二季單季繳出稅後淨利6,896萬元佳績，上半年1.12億元更大幅年增293％，雙雙近10年來同期獲利新高。

矽瑪第二季單季營收達10億元，季增3％，年增27％，稅後淨利6,896萬元，季增58％，亦較去年同期成長222％，單季每股盈餘0.86元亦創近三年新高。累計上半年營收19.67億元，較去年同期增加89％，稅後淨利1.12億，較去年同期大幅增加293％，創近十年新高，上半年EPS為1.41元，更已超越去年一整年獲利。

矽瑪前兩年受疫情影響，營收獲利雖略有小幅衰退，仍持續深耕穿戴式裝置產品及車用工業等產品，而在全球疫情和緩下，隨景氣回升，產品出貨需求增加，訂單回穩，致上半年營收及獲利相對穩定成長；加上矽瑪在去年4月併入專業3C擴充基座(Docking Station)廠同星科技公司，今年可完整併入同星營收及獲利，使得矽瑪今年上半年營收及獲利大幅增長。

展望未來，全球雖有通膨升息等大環境不利因素，但疫情因疫苗注射普及下，全球景氣有望因逐漸擺脫疫情困擾而有穩定回溫，產品需求回歸正常，同時因應中美貿易關稅問題及客戶要求，本公司車用線材產線移回台灣生產，期能藉由提高自動化生產比例增加產能，爭取更多車用線材產品訂單；而在既有的連接器及高頻線材等產品，持續提高自動化生產及提高良率，以降低生產成本，加上矽瑪有佳世達集團大艦隊做後盾的優勢與併入同星所帶來營收獲利同步增長因素加持下，未來營收獲利有望再繳出好成績。