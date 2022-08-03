在美國眾議院議長波洛西專機抵台後，大陸解放軍明天將在台灣周邊六地區同步軍演，形同封鎖台灣三天，這對國內發電倚賴的天然氣船運補將有影響。中油表示，目前台中、高雄永安兩港天然氣船卸補正常，目前保持密觀察，針對後續油輪、氣船運補如果受阻，也已經擬定因應措施，一定會維持供氣穩定。

經濟部方面則表示，目前中油儲油天數有40天，合計政府與民間儲油有100多天，供應無虞。燃煤存量約有30天，當然天然氣安全存量比較低，目前只有10到11天，不過存量都足夠國內使用。

對於解放軍圍台演習，中油表示，目前油氣運補都正常，確實現在有天然氣船在台中、高雄永安兩個天然氣接收站做卸補，因為已經到港沒影響。至於這幾日是否還有油氣船到港，中油未證實，但強調已有對此準備因應措施方案，一定可以確保國內供氣無虞。

中油內部研判，解放軍除非封鎖台灣海峽，否則對公司油氣運補影響還好。雖然高雄外海軍演區離港口很近，但中油船隻可以繞道進港，會多花點時間，但不至於受阻。