2015年擔任陸軍台南油料分署志願役士官的曾姓男子，偽造領據申領詐取他人退伍旅費5400元，又盜用部隊關防偽造派代令，最高法院駁回曾的上訴，依現役軍人利用職務上機會詐取財物罪及偽造公文罪將曾男判刑2年5月，褫奪公權1年，全案定讞。

曾男當時承辦晉升、退伍及獎勵懲處等人事業務，他並未先行墊支退伍官兵之退伍旅費，竟在2015年12月31日，以擔任人事承辦人職務之機會，冒用退伍官兵之名義簽名於領據而偽造該領據上之署押，詐取11名退伍官兵共5400元之退伍旅費。

2016年6月16日起曾男尚未正式派代組長，但因該分庫在同年1月5日檢送調任組長資料報部，遲未獲派組長，他恐遭上級督導此人事缺失，為應付督導，竟思便宜行事，擅自以電腦內舊檔例稿文令更改文頭及內容，偽造派代令。

一審台南地方法院及二審台南高分院都認定，曾男貪汙行為不僅侵害人民納稅編列預算之國家財產，並損害國軍基層幹部整體清廉形象，考量他所詐取財物尚屬小額，情節相對輕微，始終坦認犯行，且犯罪所得已全部自動繳交，判刑2年5月，最高法院駁回上訴確定。