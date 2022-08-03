全球第二大記憶晶片商SK海力士在3日宣布，已成功開發出最先進的NAND快閃記憶晶片，是由238層記憶盒（memory cell）組成，領先對手美光。

海力士形容其238層是「業界最頂尖」的NAND快閃記憶晶片。美光上周表示開始出貨的NAND快閃記憶晶片為232層。

238層技術讓海力士生產出目前全球體積最小的NAND晶片，但數據傳輸速度卻較上一世代的NAND晶片快50％，並且在讀取數據時所消耗的能量減少21％。

海力士計劃從明年上半年開始大量生產238層NAND晶片。海力士的NAND晶片研發負責人Jungdal Choi稱強調公司會不斷創新，以突破技術上的挑戰。

英特爾旗下的NAND事業被海力士收購後更名為Solidigm，與海力士合計取得全球NAND晶片市占率達18％，僅次於三星電子的35.3％和鎧俠（Kioxia）的18.9％。