針對美國眾議院議長裴洛西訪台一事，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（3）日表示，絕對竭誠歡迎美國朋友共同維護區域和平，但對於中共軍機不斷騷擾予以嚴格譴責，也疾呼執政黨在歡迎裴洛西來台的同時，也應該擺出態度，面對這些制裁及威脅，我們是否做好準備？

柯志恩今身穿粉紅色外套、粉色口罩現身，恰好與裴洛西昨天全身粉紅色套裝「撞色」，媒體問是否刻意穿粉色以示歡迎裴洛西？柯志恩說，裴洛西的穿衣風格，不論白色套裝或粉紅色，自己都非常欣賞她溫暖中又不失辣椒特質，以及溫暖中帶有堅毅的特質，她看了看自己身旁兩位女性競選幹部陳麗娜、吳怡玎後，笑稱「今天絕對女性撐起一片天」。

有關裴洛西訪台，柯志恩強調，國民黨黨主席朱立倫已定調非常清楚，自己也絕對竭誠歡迎美國朋友，共同維護區域和平。之前就預料到她會來，肯定她過去對於人權的堅持，且她風塵僕僕來台，光是體力就要給她按一個讚。

不過，柯志恩認為，執政黨在歡迎裴洛西的同時，針對未來可以預料的經濟手段制裁，也應該同時做好準備，尤其是經濟部與農委會必須提出具體的對應方法，以維護國人、中小企業及農民的相關權益，讓國人安心。

媒體也提及，中國軍演離高雄非常近，柯志恩認為，對於高雄安全絕對是第一考量，而軍演離得這麼近，對台灣不公平，對台海造成威脅，當然要嚴厲譴責，執政單位也要提出讓人民心安的保證，才是有為有守的政府該有的態度。