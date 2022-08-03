全台銷往大陸的文旦柚中，花蓮瑞穗鄉佔一半，由於大陸海關總署今早宣布，即起暫停台灣柑橘類水果等農產品輸入大陸，文旦柚恐面臨滯銷問題。（報系資料照）

再過一個月就是中秋節，文旦柚即將採收，花蓮瑞穗今年產量可達1.6萬公噸，不過大陸海關總署今早宣布，即起暫停台灣柑橘類水果等農產品輸入大陸，瑞穗鄉農會擔心未來恐面臨滯銷問題，將收購次級品加工增加其附加價值，縣府則將向中央爭取經費去化不良品，辦理行銷活動，並鼓勵外銷商開發其他市場，減緩對農民造成的衝擊。

花蓮瑞穗鄉文旦柚栽種面積約800公頃，每公頃產量約20公噸，今年預計可產出約1.6萬公噸，占全台產量1／4，雖然日前受乾旱影響，部分果樹葉子缺水、果實表皮出現曬斑，所幸前幾天低氣壓帶來的豐沛雨水，不僅替文旦柚解渴，也讓它們陸續恢復到良好的狀態。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，今年文旦柚果型、果粒品質都相當好，預估口感會較往年更加多汁清甜。

由於下月10日就是中秋節，柚農將陸續在本月底採收文旦柚，怎料大陸今起將暫停進口台灣柑橘類水果，此舉恐對農民造成巨大衝擊。

對此，縣府農業處農產運銷科長郭仕強表示，由於台灣輸出大陸的柑橘與文旦貨號不同，不過經農糧署與陸方洽詢，確定文旦柚也在禁運名單內。

郭仕強說，據去年統計，全台外銷文旦柚逾7000公噸，出口大陸約4000公噸，花蓮數量佔一半許，因商品暫停輸入到大陸恐回流到台灣，進而影響國內市場價格。

郭仕強表示，今年因氣候關係，文旦柚品質不好的大果偏多，不過縣府目前正與農糧署爭取經費去化大果，減少品質較差的果品銷到市場，同時瑞穗鄉農會今年也興建文旦柚加工廠，加工次級果品，增加附加價值，且當地合作社近日也有和新加坡談成外銷訂單，增加銷售機會。

因此縣府今年除鼓勵貿易商與農民合作，開發外銷到其他市場的機會，不要將市場集中在大陸，也預計在本月27日起，每周前往都會區辦理行銷活動，增加花蓮文旦柚曝光度，藉以減緩突發造成的衝擊。

黃盛皇則說，往年台灣外銷至大陸的文旦柚中瑞穗佔9成，去年則是5成5，若沒有靠外銷通路，國內市場一定大受影響，並有滯銷問題。不過農會前幾年陸續加工文旦柚製成精油、洗手乳、柚花茶、沾醬等，廣獲好評，因此今年預計加工400公噸文旦柚，並盡量收購次級品，讓優渥的品質銷售到市面，減緩暫停出口對市場及農友造成的衝擊。