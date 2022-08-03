看到須文蔚老師在臉書上分享好學不倦的須伯母手抄筆記：「這世界上根本就沒有一種『 最好』的教養方法，也没有人在教養孩子時從沒有犯過錯。在管教孩子讓孩子漸漸學得自我控制時，切不可做得太過火而抹煞了孩子的自主性、好奇心、以及對自我能力的信心。」我對這段文字非常感動，也難怪須老師家族三代敦厚，德藝雙馨。

我深深認同這世上沒有「最好」的教養方法，所謂專家的說法通常只能參考，不能像洗衣機說明書一樣成為「使用指南」。為什麼用洗衣機來舉例，因為現在市面上統稱「洗衣機」的種類太多種，有直立式、滾筒式、雙槽式等等，你如果將直立式洗衣機的說明書方法用在滾筒式洗衣機，肯定不得要領，也別想把衣服洗乾淨。

每個孩子都有自己的特質，並不是照本宣科或複製別人的經驗就能夠教養出完美的下一代。我個人認為「時間」是關鍵，願不願意撥出時間陪伴孩子，願不願意花時間安靜傾聽，願不願意用時間去等待孩子探索自己真正有興趣的事？這些都需要我們減少一些「自我」享樂（或成就）的時間轉而去成就他人。

我有些朋友把企業管理那套KPI搬來教育現場，在我看來是風險極高的情感實驗。當然，前文已經舉例洗衣機有很多種，也許有些機型就是適合「關鍵績效指標」運轉模式，可輕易讓家長與小孩博得雙贏喝采。但是我很明白我家小壯丁，他是古老的雙槽式洗衣機，要有一雙手適時把洗淨的衣物拿到另一個脫水槽裡才會速乾。

所以，小壯丁暑假會留在學校修習「獨木舟」課也是順其自然，只是這小孩在游泳池上了七天課，就不慎摔傷腳縫了四針，剩下一周課程都只能孤坐岸上遠觀。

「老師說最後一天要去海邊划獨木舟。」小壯丁說。

「那你一定要下水，海上泛舟跟游泳池練習完全不同，那才是乘風破浪，你一定要去享受海潮浪濤的感覺。」反而是我這個媽媽完全不顧他的傷口，建議他無論如何都要進入海水體驗：「你至少要下水一次，只要一上岸就立刻護理傷口，應該不會有事。」

小壯丁當場沒有回答我，我是看到了照片才確定他有下海，而且他還告訴我說：「海浪真的不一樣，非常好玩。」。

就算腳受傷也要叫他下海練習獨木舟，因為我知道這樣的機會沒有第二遍。有時候人生的選擇也是如此，錯過的時間永遠不會再重來。

陪伴二十歲的小壯丁成長，確實沒有最好的教養方法，我也有可能犯錯，但是我看到小壯丁漸漸展現自主性、好奇心以及對自我能力的肯定，讓我深深覺得我們的方向是正確的。

我也會不斷滋養「信任」使成為寶藏，在這樣的基礎上雙雙健康快樂地前行。

作者為大學講師、作家、廣播主持人，曾創下連兩年獲林榮三文學獎雙首獎記錄

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