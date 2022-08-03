南韓知名女團Red Velvet成員Irene（裴柱現），擁有精緻五官與清純氣質，出道時就備受矚目，也被整形醫生評為「最佳整型範本」。但人紅是非多的她，卻在2020年10月爆出耍大牌風波，一度消失在演藝圈中長達1年，直到去年底才復出，不過近日推出個人真人秀節目的她，卻因在機場時沒有自行推行李再度傳出耍大牌，引起網友熱烈討論。

Irene在2010年曾爆出，私下罵哭15年資歷的造型師兼雜誌編輯，形象一度跌入谷，即使事後發文道歉並表示已與造型師私下和解，仍遭到大批網友撻伐，只好暫時消失在演藝圈中，直到去年才正式復出。而近日即將於6日推出個人真人秀節目《Irene's Work & Holiday》的她，日前與親近友人及工作人員一同前往峇里島旅行拍攝影片時，被人捕捉到現身機場時的畫面，但眼尖網友卻發現，她身上除了隨身大包包以外，沒有其他大型行李，而是交由周圍工作人員及朋友幫忙推，因此遭到網友質疑她耍大牌，再度引發話題。

對此，前資深記者兼YouTuber李鎮浩近日透過影片替Irene還原了真相，他透露Irene當時畢竟正在錄製節目，而且一下飛機就得拍攝，拖著大件行李勢必不便行走，加上過去許多明星拍攝真人秀節目時，也都是請工作人員代為處理大件行李，為了是讓節目拍攝順利，藝人也能快速移動做的調整。而且當時有粉絲認出Irene後，她也親切回應並給予簽名，不應該因此被貼上耍大牌標籤。不過，還是有不少網友不願埋單，認為她即使在拍節目也不該將行李都丟給友人或工作人員。

事實上，《Irene's Work & Holiday》是Irene出道以來的首部個人真人秀，希望能透過影片公開她私下真實的一面，而隨行的都是她相當親近的好友及感情要好的工作人員，但沒想到卻又意外惹出大牌爭議，讓節目未開播就掀起熱議。