一名狼父發現未滿14歲女兒與男友發生性行為，向對方索取40萬元賠償金竟然自己花費殆盡，竟然還對女兒表示：「既然妳都給別人弄了，我養你那麼久，我弄妳也沒關係吧」，涉嫌5次性侵女兒。法官認為他惡行重大，依對未成年女子性交罪共5罪，各處6年徒刑，應執行9年徒刑，可上訴。

根據判決書，該名狼父得知未滿14歲的女兒結交男友還並發生性關係，竟於民國110年7月某日，在女兒房間內對她恐嚇：「既然妳都給別人弄了，我養你那麼久，我弄妳也沒關係吧」，女兒聽到後驚嚇不已，擔心父親生氣，自認若順從可能平息父親怒氣而不敢反抗，父親對她性侵。

未料父親食髓知味，又連續在事後兩個月內，以相同方式性侵女兒，女兒擔心未來經濟來源遭父親斷絕而不敢反抗，事後無法隱忍下，偷偷告訴老師，精校方通報後事情才爆發。

法院調查發現，該名狼父與前妻還曾簽立「安全照顧約定書」，約定每個月匯款新臺幣1萬元當扶養費，但事後並未依約匯款，前妻表示，於前夫因女兒曾與前男友、網友發生性行為，向對方索取賠償金，他並非沒有錢且有工作收入，但仍違反安全照顧約定書每月應給付1萬元之約定。

但狼父辯稱，自己有拿到40萬元，不過與女兒一起花費，還帶她買手機、衣服及遊玩，但其他部分都是自己花完。

法官認定，審酌狼父所犯非僅對於女兒之身心健全發展等有所侵害，也對於人倫關係下所應謹守最基礎底線有所破壞，且犯行多次，犯罪情節重大，造成女兒一生難以抹去的傷痕及精神痛苦，加劇破碎家庭的裂痕。依犯對於未滿14歲的女子為性交罪，共5罪，累犯，各處有期徒刑6年。應執行有期徒刑9年。