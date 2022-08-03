銅箔基板廠聯茂(6213)上半年每股盈餘為3.25元，由於Intel的Eagel Stream等伺服器CPU新平台放量時程遞延，且美系雲端服務供應商(CSPs)延長資料中心伺服器使用年限，聯茂保守看待下半年營運，美系外資及亞系外資亦保守看待聯茂，同步給予聯茂「賣出」評等，聯茂今天盤中股價走弱。

聯茂上半年合併營業收入為159.1471億元，營業毛利為21.84億元，營業淨利為10.93億元，稅後盈餘為12.43億元，每股盈餘為3.25元，其中第2季受中國封控、消費性電子需求修正和客戶庫存調整影響，單季合併營收達76.5億元，季減7.5%，年減6.4%，單季毛利率為12.2%，季減2.9個百分點，年減7.7個百分點；歸屬母公司淨利為4.4億元，季減46.2%，年減49.4%，單季每股盈餘為1.14元。

由於總體經濟面等不確定性和通貨膨脹風險加劇，Android手機、PC/NB和顯卡等應用需求維持低迷，終端去化庫存延續，且近期銅金屬價格大幅下滑，恐導致銅箔基板進一步價格競爭，加上Intel的Eagel Stream等伺服器CPU新平台放量時程遞延至2023年上半年，美系雲端服務供應商(CSPs)延長資料中心伺服器使用年限，聯茂表示，保守看待下半年營運。

美系外資及亞系外資在聯茂公布財報後出具最新報告，其中美系外資將聯茂2022年/2023年/2024營收下調9%/6%/3%，並下調2022年/2023年/2024年淨利預測25%/20%/7%，以反應弱於預期的消費電子產品及智慧型手機市場需求，以及弱於預期的CCL(銅箔基板價格)，鑑於銅價下跌和大陸中低端CCL市場供過於求，我們給予聯茂「賣出」評等，目標價由65元下調至56元。

亞系外資最新報告將聯茂2022年到2024年每股盈餘下調10%到23%，以反映今年第2季業績、需求疲軟和進一步的訂價壓力，重申聯茂「賣出」評等，並將目標價從63元下調至54元。