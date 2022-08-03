民進黨桃園市長參選人林智堅今天到托嬰中心參訪並推出托補助加碼政策，希望爸媽照顧小孩能更輕鬆。因對手張善政今天沒有公開行程。林智堅辣嗆說，「有理走遍天下，抹黑寸步難行」。

林智堅到托嬰中心和幼童們一起體驗遊樂設施，宣布育兒政策。因對手張善政今天沒有公開行程，林智堅受訪回應，「有理走遍天下，抹黑寸步難行」。

美國眾議院議長裴洛西訪台，大陸開始禁止食品進口，不少公司在桃園，林智堅說，看到這樣的作法不僅遺憾也看出「中國的蠻橫」，是對台灣不分藍綠的打壓，另外也非常地遺憾沒有看到張善政的表態。林智堅說，過去長時間也沒有看到張善政對國家的主體或是台灣主要的利益提出看法。他批，張的態度都是比較模糊的。

至於論文門，林智堅說，已經多次在記者會說明，也提出相關的證據，並透過第三方公證的方式。這些資料都已經送交學倫會，還是期待學校在這事情上可以公平公開的審定。