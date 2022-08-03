有些人為了盡早脫單，除了積極參與社交活動外，還會到各大知名月老廟拜拜，祈求有緣人趕快來；有些人則忙著上班、賺錢，只為早日財富自由，對談戀愛興致缺缺。星座運勢網站「摘星工廠」指出，摩羯座、處女座、射手座比起脫單更想脫貧，只想賺錢拚事業，根本沒時間談戀愛。

▎魔羯座

魔羯座有比較強的進取心和事業心，加上他們重視成就感和自尊，不希望談了戀愛後還捨不得為另一半花錢，因此想讓自己變得更有底氣，才能配得上更好的人。單身階段的魔羯座會忙於磨礪自己，賺更多的錢，好讓自己早日更上層樓，到時候再找更合適的對象。

▎處女座

處女座的個性要強，不管情場上有沒有得意，至少職場上要春風得意才行！單身階段的處女座不會自怨自艾，整日哀歎沒人愛，而是會把時間和精力用於提升自己，賺錢存老本，而且他們相信「你若盛開，蝴蝶自來」，所以處女座就算一直沒有談戀愛，也不會感到焦急。

▎射手座

崇尚自由的射手座，對於戀愛、結婚一向抱著隨緣的態度，而且對他們來說，談戀愛不止會花很多錢，還會妨礙其他要緊的事，因此緣分沒到，他們寧願把談戀愛的時間花在工作上面。喜歡拓展人生的射手座，也不會花太多時間追尋戀情，寧可多賺點錢，早日實現財富自由。