富士康集團涉嫌非法吸金，投資被害人出示集團董事長李泰龍的「致歉文」。（資料照片）

去年傳出惡性吸金倒閉的富士康廣告公司案，台中地院審結，認定董事長李泰龍違法經營銀行收受存款業務，雇業務員以25％年利率誘引民眾投資，在短短5年共吸金7億5千多萬元、被害人多達180人，依違反《銀行法》判李徒刑9年；名下富士康廣告、日立光電、星合科技等公司，共處1億1000萬元罰金，並各沒收犯罪所得，可上訴。

曾被稱是全台最大電視牆媒體廣告富士康集團，去年3月驚傳倒閉，案經台中市議員李中及黃健豪為投資被害人自救會開記者會曝光，投資被害人還出示李泰龍的「致歉文」。李在文中表示，願意配合自救會把公司經營好，請給他們時間，自救會希望檢調儘速調查，以免脫產。

判決書指出，李泰龍在2009年在中市成立富士康廣告公司、2011年成立日立光電公司、2015年收購星合科技公司，並擔任富士康集團負責人，該集團以數位電視牆、多媒體廣告機等方式，接受客戶委託播出廣告。

集團規劃10種投資案，約定給付高達10％至25％不等高年利率，並自2015年起招攬業務員銷售開發客戶，並訂晉升及抽佣、獎金制度，依階級分配5％至13％不等高佣金。

不少民眾被投資案高獲利所惑，投資額甚至上千萬元，初期都有拿回利息，但李泰龍在2019年間收購咖啡連鎖品牌「金礦咖啡」，改名為「士達衛咖啡」經營，1年後即因經營不善倒閉，導致集團出現資金缺口，在2020年11月即無法依約給付利息。但李泰龍要求幹部繼續吸金，直到紙包不住火，同年12月間向台中地檢署自首。

檢察官追查發現，富士康集團自2015年至20202年的5年內，共吸金7億5千多萬元，投資被害人180人共只領回近9千多萬元，甚至有人陸續投入4300多萬元，完全未領到錢，損失慘重。

李泰龍到案坦承犯行，但辯稱在2020年11月就要求幹部不要對外招攬投資，並以自首爭取減刑。

台中地院法官認定，李泰龍符合自首要件，但他早知公司財務持續惡化，被害人恐採取法律行動，自首行為顯然是情勢所迫，不符自首減刑的立法意旨，而不予減刑。

法官依違法《銀行法》加重非法經營收受存款業務銀行業罪，判李泰龍徒刑9年、沒收犯罪所得1385萬餘元；李名下的富士康廣告、日立光電及星合科技等3家公司，分別依非法經營銀行業務罪，各處罰金5000萬元、3000萬元及3000萬元，並各沒收犯罪所得2億多元。其他涉案幹部及業務員，另由檢察官偵辦。