美國聯邦眾議院議長波洛西上午拜會立法院。由於院長游錫堃今晨經醫事人員篩檢仍為「陽性」，確定無法出席，由立法院副院長蔡其昌代表立法院率各黨團領導人接待歡迎。(劉宗龍攝)

美國眾議院議長裴洛西今上午抵達立法院拜會，由副院長蔡其昌率4大黨團總召接待，民眾黨黨團總召邱臣遠受訪時表示，他與裴洛西的談話較著重在於經濟問題政策上，希望可以在台美的貿易關係中能有更實質的合作；時代力量黨團總召邱顯智則表示，有提及希望可以由立法院長游錫堃帶領跨黨派代表去美國訪問，裴洛西看起來也非常高興。

裴洛西今早9時抵達立法院，直接上二樓的會議室與立法院副院長蔡其昌、國民黨團總召曾銘宗、民進黨團總召柯建銘、民眾黨團總召邱臣遠與時代力量黨團總召邱顯智會談。

邱臣遠會後受訪時表示，他代表民眾黨以及黨主席柯文哲歡迎裴洛西到台灣訪問，並感謝美國對台灣民主自由價值的支持，他也提出三個台灣民眾最關心的意見，分別是民主自由價值的捍衛、區域和平安全的穩定、經濟發展的促進。

邱臣遠表示希望台美貿易協定可以加速促成，雖然之前有「台美21世紀貿易倡議」，但希望在未來因應通膨、缺工、台美供應鏈等可以有更實質的推動。他也感謝裴洛西過去在眾議院推動相關友台法案。

邱顯智受訪則表示，裴洛西特別重視人權議題，他也有與裴洛西針對人權有相關討論。邱顯智特別提到，希望能由立法院長帶領跨黨派的代表去美國會訪問，還有蔡英文總統到美國進行國事訪問，針對這點裴洛西看起來很高興，也對促進雙邊交流正常化有很大的幫助。

邱顯智還提到，裴洛西從昨天到今天都有感受到台灣人民的熱情，她覺得非常感動。他最後指出，裴洛西說她做為舊金山出身的西岸人，太平洋就是我們的家(Pacific is our home)，邱顯智也表示歡迎她回家了。