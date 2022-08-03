美國眾議院議長裴洛西今上午抵達立法院拜會，隨後前往總統府與蔡英文總統會晤，各界皆表態歡迎，但中國大陸頻恫嚇並派出共機擾台，台北市副市長黃珊珊也在臉書發文批大陸，「恐嚇台灣，不僅無法解決問題，也達不到任何效果」對中共行為「嚴正譴責」並稱「台灣人民，絕不低頭」。

黃珊珊表示，美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國即宣布禁止進口台灣上百家食品業產品，甚至派遣軍機擾台，並揚言在台灣沿海進行實彈演練，我對此表示嚴正譴責。

黃珊珊舉例，所謂的適得其反，就如同北風與太陽的故事，冷冽北風越是狂吹，人們衣服就抓的更緊，躲的更遠。同樣的，製造恐懼、煽動民族情緒，只會加深彼此的隔閡，無益於改善兩岸關係，絕對不是雙方人民所樂見。

台灣人民堅持民主自由的生活方式與價值，黃珊珊表示，不接受任何文攻武嚇，面對壓迫更會展現決心、嚴正以對。兩岸人民共同期望的，是和平與區域穩定，是繁榮與交流對話。

黃珊珊最後重申，有自信與全世界的國家、城市交流，台灣有能力為區域和平貢獻一己之力，台灣人民，絕不低頭。