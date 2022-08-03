官網厚米漿。（Dauling元初豆坊提供）

元初豆坊創辦人蔡明儒推出中秋禮盒搶攻節慶市場。（翻攝自Dauling元初豆坊臉書）

全聯無糖濃豆乳。（Dauling元初豆坊提供）

全聯台灣黑豆漿。（Dauling元初豆坊提供）

台灣頂級豆漿品牌「Dauling元初豆坊」，創辦人蔡明儒表示， 豆漿是許多人熟悉的日常飲品，根據研究顯示，超過九成以上的亞洲人帶有乳糖不耐症相關基因，而元初的創辦人蔡明儒正是這其中一員。對於有乳糖不耐症的人們，植物奶是比奶類更好的選擇，而豆漿，是非常適合東方人的植物奶。

蔡明儒創業之初，是想將豆漿調製成人人都愛的手搖飲「珍珠豆槳」，他想做到讓喜愛手搖飲的人，可以不用在意手搖飲中的奶類可能造成身體不適，當時市面上的豆漿沒辦法做出心中想要的口感，用濃豆漿喝的時候會有豆渣，用淡的則是沒有味道，因緣際會下做出高營養的豆漿比例。

為了讓豆漿能夠滑順的與茶飲結合，在研發上測試許多不同產地的黃豆，最終選擇豆香味濃郁的北美非基改黃豆，並找到喝起來濃郁但最順口的濃度；採用三段溫層煮漿，去除黃豆的生味和腥味，讓豆漿的風味更加迷人。

有鑒於，市場上這幾年豆漿店實體店明顯變少，他評估，消費者會有好豆漿的需求，但這不足以撐起一家店鋪的營收，「Dauling 元初豆坊」不能走上開店複製的路，他要把好豆漿直接引進市場，他也積極參與科技大廠舉辦的活動，讓「Dauling 元初豆坊」有更多曝光，包括台積電運動會、鴻海尾牙等。

因緣際會下，統一找上「Dauling 元初豆坊」上型錄，統一型錄曝光後，訂單就爆單，他表示，「Dauling 元初豆坊」產品加上運費後要200元，屬於高單產品，這讓他更覺得在市場上，好豆漿有其需求，對產品增添許多信心，也深切感受到通路為王的魅力。

突破豆漿店的思維，他認為，「Dauling 元初豆坊」的下一步就是投入通路鋪貨，看了市場看了機會，就往方向點去做，目前主要通路在全聯、楓康超市，後續也會陸續在超商上架，目前正在開發豆漿杏仁奶，都會持續推出新裝、新品。商店鋪講究坪效，他希望可以先取得入場券，他表示，所有通路都是自己去談，自己簽約。

在全聯開賣前，主要營收都在官網，等到掌握關鍵合作資源後，反而這兩年成長快，「Dauling 元初豆坊」2019年10月重新開始進入市場，2020年7月單月營收3萬，2022年7月550萬，品牌業績成長近166倍，他表示，可以看到自己的願景正在實現。

他表示，「Dauling 元初豆坊」接下來五年很重要，要站穩高品質、高價位市佔率第一，這是目前努力在做的目標，很多人會問他，「 豆漿」會 取代鮮奶？他說，不會，各有優點也各有擁護者，他也常被問豆漿怎麼搭最好喝，他說，「豆漿一半、牛奶一半最好喝，濃醇度跟口感最好，沒有孰好孰壞，我們的機會就是可以開發有趣的東西，讓品牌價值不被限制，未來也計畫走向食品公司的經營模式。」

在創業過程中，最常感受到的是募資的困難，挹注的資金幾乎都來自親朋好友支持，他也參與許多創業團體，其中以上課為主的創業社群SLP（Startup Leadership Program ）他覺得比較適合慢熟的他，可以有機會打入創業圈，認識更多人脈，近期成為爸爸的他，有感於健康的重要，除了認真研發產品，最近也開始多運動，期許自己更健康，能活久一點，能一路陪小孩跟品牌成長。