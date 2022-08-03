美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引滿中國大陸不滿，不僅祭出經濟制裁外，更宣布將在台灣周邊進行軍事演訓行動，讓不少股市投資人心驚，今日台股開盤震盪100點。對此，行政院發言人羅秉成表示，國軍已嚴密掌握監控並加強戒備，適時適切應對，守護國家安全，請國人安心。交通部及相關部會也會擬定計畫，全力確保周邊飛行與航行的安全與順暢。

針對裴洛西率團訪問，中共解放軍昨晚宣布，8月4日12時至7日12時將在台灣島周邊進行重要軍事演訓行動的公告示意圖，並要求為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。

中國海關總署繼前天深夜突然禁止台灣一百多家食品廠產品進口後，今天再公告，因多次從台灣的柑橘類水果驗出有害生物，同時自冷凍魚類驗出新冠病毒，即日起暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸。

對此，羅秉成表示，目前政府相關部門已掌握並釐清產業經濟面的相關資訊，對於受影響者，也將協助業者妥為因應。

針對股匯市穩定部分，國安基金會密切注意有無異常情形，依既有機制適時妥處。