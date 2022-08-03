美國眾議院議長裴洛西訪台，國內出現正反意見，國民黨主席朱立倫今（3）日表示，我們第一時間就發表誠摯歡迎，對於所有對台灣有幫助的國際友人來訪問中華民國，我們都表示歡迎，也希望透過今天這樣的訪問，能夠穩固台美關係，維護區域和平，同時增進雙邊更多經貿合作，只要對台灣人民有利，從捍衛中華民國、維護民主自由及增進區域和平的角度，我們都表示歡迎。

媒體詢問國民黨是否走親美路線？朱立倫表示，親美向來就是國民黨的路線，所以不但由他代表國民黨表達歡迎，立法院國民黨團總召在立法院也表達國民黨的立場，誠摯的表達歡迎。

對於國民黨立委吳斯懷、葉毓蘭對裴洛西訪台有不同意見，朱立倫說，國民黨的立場很清楚，就是誠摯歡迎所有對中華民國、對台灣支持的朋友來訪問，國民黨是多元的政黨，當然會有不同的聲音，但黨的總路線就是堅持捍衛中華民國、維護民主自由、促進區域和平，這個立場絕不改變。

至於大陸的軍事動作頻頻，朱立倫表示，我們一直強調，兩岸要對話、要交流，不要對抗、不要交惡，雙邊都要彼此互相了解，今天來自美國國會，是代表人民的聲音，拜登總統也講得很清楚，美國的中國政策並沒有改變，所以對於來自人民的支持、來自國會的聲音，我們當然表示歡迎，我們是民主的國家，就像台灣的民意代表或國會的聲音，我們都是表示尊重，他是代表人民，不是代表政府。