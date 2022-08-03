Acer Day台灣區21天減碳挑戰「Go Green, 我Carry」活動今日(8/3)開跑，由《原子少年ATOMBOYZ》-『地球』以綠色行動大使身份，進行號召民眾參與。少年們也為此次行動拍攝相關主題及宣告影片。任務分為三周共三個執行主題，包括Recycle（循環回收） Reuse（物盡其用） Reduce（減少使用），活動最大獎為Aspire Vero環保筆電，請密切關注Acer Taiwan粉絲團或活動網站；除此之外，宏碁更提高減碳目標，在北台灣最大的綠電園區-渴望園區進行植樹造林計畫。

植樹造林帶來很多好處：樹木的樹冠可以阻截、反射及吸收太陽輻射，來調節氣溫，且樹木可以進行光合作用，吸收二氧化碳、放出氧氣、散發芬多精可，是減緩溫室效應及淨化空氣的大功臣！這次規劃種植的為台灣常見樹種-相思樹，具高固碳量又可綠化、美化環境、降低噪音，讓身心愉悅。此次配合單位為宏碁集團旗下的渴望會館，是具有環保標章認證的環保旅館，曾連續3年獲得國家級企業環保獎(銀級)，將園區內國土保育用地-現況為雜草林，透過此次減碳挑戰，進行整地、植樹、造林，讓閒置的土地得以再次利用，幫助地球再呼吸；也希望呼籲企業共同參與，一起帶動減碳風氣。

宏碁將於八月底21天減碳挑戰結束後統計達成減碳量，計算種植數量，同時進行雜草林整地，預計九月中開始進行植樹，詳請可參閱網站。

Acer Day今年以「Make Your Green Mark」永續關懷的主題，共有亞太16個地區參與，共計18位〈Acer Day綠色行動大使〉總動員，號召民眾一同進行綠色行動，宣言影片將於8/3晚上八點首播，亞太同步串流，包括印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、台灣、泰國、越南。由來自七個地區的綠色行動大使宣告綠色任務正式啟動。其中包括。來自台灣的《原子少年ATOMBOYZ》-『地球』，將以友善、具渲染力的特質，完美詮釋今年的活動精神；印度的Pankti Pandey是位零廢棄物的宣導者和TEDx演講者；身為知名廣播DJ馬來西亞的Gan Mei Yan，創辦 "Heal The Earth "線上頻道以提高民眾環保意識；力行綠色生活的印尼音樂家Muhammad Pradana Budiarto和Ayudia C；越南的Duong Thu Thao是位年輕而充滿活力的自然愛好者；泰國的影歌雙棲明星Phakin Khamwilaisak，發起"Keb Ruk "的環保運動；還有菲律賓的綠色大使們，包括流行公主Sarah Geronimo、電競女王Alodia Gosiengfiao和P-pop男團明星SB19。2022年〈Acer Day綠色行動大使〉是強有力的環境保護宣導者，將繼續以行動在年輕族群中發揮影響力。