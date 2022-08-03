龍華科大舉辦原創桌遊賽，發掘台灣新一代桌上遊戲設計師。(龍華科大提供)

由桃園市政府政風處、文化局、教育局主辦，龍華科技大學承辦的第11屆全國大專院校盃原創桌上遊戲設計比賽，即日起至9月12日中午12點線上報名。桃園市政府政風處專委蔡明勳表示，今年主題為「廉政教育」，將誠信品格教育、培養正確廉政知識融入桃園豐富的人文藝術及節慶特色，並以國小學童作為玩家年齡層來企劃設計，開創多元化教育學習。

龍華科大數位內容研發中心周明韻執行長表示，多年來看見學生無窮盡的創新點子與熱情，深受感動。每年不同的主題，累計千百件的作品及參賽選手，相信都是台灣桌遊界不容忽視的設計新秀。今年第11屆更是結合廉政特色主題，一系列工作坊與創新得獎作品實體大型化體驗等相關活動，攜手產官學資源為台灣孕育創意人才盡一份心力。

龍華科大校長葛自祥則指出，多年來許多國外設計的桌遊遊戲被引進國內，不僅設計精美，還兼具知識與趣味，有的甚至還有聲光娛樂效果，讓人對這種傳統遊戲的可塑性刮目相看，在台灣蔚為風行。有鑑於此，學校十餘年前便開始舉辦全國大專校院盃原創桌上遊戲設計比賽，目的就是鼓勵同學發揮原創與設計天份，研發國內自製的桌上遊戲，更期望透過比賽，孕育新一代桌上遊戲設計師，以提升台灣桌遊設計的國際競爭力。相關賽事資訊可上網https://contest.bhuntr.com/tw/iy9kz76b15mrz8awze/home/?openExternalBrowser=1查詢。