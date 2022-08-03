美國眾議院議長裴洛西昨晚10時44分抵台，一名網友表示，他在裴洛西抵台1小時內，突然收到一封令人哭笑不得的簡訊，內容提到說，裴洛西下飛機以後發現自己忘了換新台幣，因此希望原PO可以轉帳借錢，並承諾事後會讓他當美國隊長。意圖超明顯的詐騙訊息，引起網友熱烈討論。

一名網友今天（3日）凌晨在PTT上發文表示，昨晚11點半左右收到一封簡訊，內容提到「你好，我是美國國會眾議院議長裴洛西，剛剛抵台，下機後發現忘記換台幣，總之先匯個一萬元過來，事成我讓你當美國隊長。」

裴洛西抵台，有網友立刻收到詐騙訊息。（圖／翻攝自PTT）

爆笑詐騙訊息，讓原PO看了忍不住開玩笑說，怎麼辦議長沒有帶現金，這樣要怎麼去逛南機場夜市吃阿男麻油雞？而且只要借錢給她，就有機會當美國隊長，聽起來好像還不錯對吧？大家知道我要去哪裡借錢給她嗎？被封美國隊長會有機會拿綠卡嗎？還是可以直接變美國公民呢？唉呀！真的好擔心是詐騙，但很誘人對吧？要不要賭一波呢？

貼文引起熱烈討論，不少網友在留言區笑歪，「前面都還好，看到美國隊長吱的忍不住笑了」、「 不行了，美國隊長真的太好笑，我會笑死」、「可以當美國隊長耶，機會難得」。另也有網友吐槽說，拜託，裴洛西可以募到200多億台幣，怎麼可能需要大家的救濟了，拜託大家千萬不要被詐騙，雖然可以去當美國隊長聽起來很酷。