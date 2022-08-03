紐西蘭統計局3日公布第二季失業率，從首季創新低的3.2％上升至3.3％，高於市場預估的3.1％。

儘管如此，數據顯示目前紐國勞動市場的人力供應仍然緊張，加上薪資通膨創14年新高，讓外界預期將逼迫紐國央進行較外界預期更積極的升息行動。

第二季薪資漲幅強勁，民間勞動成本指數（LCI）年增3.4％，高於市場預估的年增3.3％，為2008年以來最大增幅。

統計局的商業分析經理查普曼（Sue Chapman）說，在LCI受訪的企業裡，近三分之二表示迄6月底止的一年裡薪資不斷上升，是1993年以來薪資連續上升時間的最長紀錄。

紐國央行7月升息2碼至2.5％，創2016年3月來新高後，外界普遍預期央行17日在貨幣政策會議上會再升息2碼。

在薪資通膨上升幅度超過預期之下，專家預期央行持續升息的幅度將會超過原先大家預估。

澳盛銀行認為勞動市場可能繼續推升通膨率至明年。因此預期央行會在年底前把基準利率調升至4％。