趙孟姿與許孟哲與在上個月迎來二寶Liam，正式升格4口之家，如今兒子已經滿月，便在社群網站開心PO文表示終於能解禁吃東西慶祝一番，但也透露坐月子時最怕的是連監視器都不敢看，因為看了會相當捨不得。

趙孟姿表示終於迎來二寶Liam滿月，決定解禁吃鹹酥雞慶祝一番，彌補生小孩後很多東西都不能吃的遺憾，經過一個月認真休養，復原狀況相當良好，讓她坦言不枉費下定決心放下大寶好好坐月子，如今終於完成這個階段的考驗，也感謝家人及醫生、護士等人協助及照顧，更曬出姊弟倆滿月時的合照做對比，希望兩人都要健健康康、開開心心的長大。

對此，有準媽媽粉絲提問：「一直好想知道是如何說服自己放下大寶的呢」，趙孟姿表示得先調整心態，畢竟這是全家人的成長任務，雖然過程中會很不捨，連監視器都不敢看，但得強迫自己這麼做，畢竟把身體照顧好，回家才有本錢應付接下來的二寶生活，而在月子中心最怕被關心大寶的狀況，通常只要一被問就會鼻酸，接著強調：「如果家人可以幫忙，我們就要先照顧好自己，別辜負了家人的努力」。

趙孟姿表示在月子中心最怕被關心大寶狀況。(chaochao1011 IG)

趙孟姿生下二寶後，曾開起直播向網友分享月子中心的環境，直播中提到家族中很多產婦都有生下雙胞胎案例，接著表示第一胎時，有想過會不會懷上雙胞胎，沒想到去婦產科檢查真的懷上雙胞胎，不過其中一個胚胎沒有繼續長大，最後便流掉，但慶幸的是另一個胚胎Doreen平安出生。