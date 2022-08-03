大陸國台辦今（3）日發布新聞稿，大陸國台辦發言人馬曉光表示，蔡英文及民進黨長期以來頑固堅持台獨立場，拒不承認「九二共識」，公然宣揚「兩國論」，肆意攻擊「一國兩制」，在台灣全方位推行去中國化，操弄法理台獨；刻意製造兩岸對抗，綁架台灣民意，煽動社會民粹，極力打壓台灣主張兩岸關係和平發展 與和平統一的正義力量與理性聲音;勾結外部反華勢力。

此外，還在國際上從事台獨分裂活動，置台海和平、台灣民眾安危於不顧，執意推動美國眾議長裴洛西訪台，挾洋自重挑釁大陸，站在中華民族的對立面，嚴重破壞兩岸關係和平發展，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。

馬曉光表示，正告蔡英文及民進黨，勾連外部勢力進行謀獨 挑釁，以逞一己一黨之私，最終只會加速自身覆滅，把台灣推向災難深淵。歷史已經並將繼續證明，搞台獨分裂絕不可能得逞，出賣國家民族利益必將遭到徹底失敗。任何人、任何 勢力都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。