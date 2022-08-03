美國國家航太總署（NASA）韋伯太空望遠鏡2日展現了車輪星系（Carwheel Galaxy）的混亂之美，揭示了關於恆星形成和銀河系中央黑洞的新細節。在強大的紅外線攝影機下，產生了車輪星系和附近兩個比較小的伴星系（companion galaxy）的詳細影象，並為車輪星系過去數十億年來的變化提供了一個新視角。

韋伯太空望遠鏡8月2日展現了車輪星系（Carwheel Galaxy）的混亂之美。（YouTube）

位於玉夫座（Sculptor）約5億光年外的車輪星系很罕見。 它的外觀酷似馬車車輪的外觀，這結果來自一個大型螺旋星系和較小的星系之間發生的高速碰撞，這種銀河系尺度的碰撞會導致星系之間產生一系列大小不一的事件，而車輪星系也不例外。

碰撞最顯然影響了該星系的形狀和結構，車輪星系有兩個環，一個明亮的內圈和一個周圍的彩色環。這兩個環從碰撞中心向外膨脹，就像石頭被扔進池塘後的漣漪，由於這些獨特的特徵，天文學家稱之為「環狀星系」（Ring Galaxy），這種結構不如像我們所在的銀河系（Milky Way）這樣的螺旋星系（Spiral Galaxy）常見。

明亮的核心包含大量的熱塵埃，最明亮的區域是一群巨大的年輕星團之所在。 而星系的最外圍，已經擴張約4.4億年之遙的外環則是由新形成的恆星和超新星爆炸為主，隨著這個環的膨脹，它將犁入周圍的氣體並觸發新的恆星的形成。

其他望遠鏡包括哈勃太空望遠鏡在內，過去都曾研究過車輪星系，但這個戲劇性的星系一直籠罩在神祕中，也許從字面上看，是因大量塵埃掩蓋了視野。但如今因為韋伯具有紅外線檢測力，才讓人類能獲得對車輪星系的嶄新見解。

The Carwheel Galaxy's shape is the result of a collision that caused dust to spread out and form the outer ring. https://t.co/jCY56alDP5 pic.twitter.com/tZEILsR6Ub — Science Channel (@ScienceChannel) April 18, 2017

觀察顯示，車輪星系正處於一個非常短暫的階段，該星系在碰撞前，可能是一個像銀河系般的常見的螺旋星系，它將繼續變換。 雖然韋伯為我們提供了車輪星系當前狀態的快照，但也為人類傳達了對這個星系的過去與將來。